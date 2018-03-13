Минфин ставит задачу добиться сбалансированности бюджета в 2019 году при цене нефти $40

ТОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Зависимость бюджета РФ от цен на нефть будет снижаться, равновесная цена нефти для сбалансированности федерального бюджета должна сократиться с нынешних $60 до $40 за баррель в 2019 году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией перед студентами Томского госуниверситета.

"Если у нас в 2013 году равновесная цена для платежного баланса, чтобы не тратить резервы или не обесценивать курс рубля, составляла около $100 (за баррель нефти - прим. ТАСС), то в 2017 году это было уже $40 за баррель. А для бюджета мы сейчас имеем равновесную цену около $60 за баррель, и себе ставим задачу к 2019 году достичь сбалансированности бюджета на первичном уровне в размере $40 за баррель", - сказал Силуанов.

Как отметил глава Минфина, даже если цены на нефть, которые сегодня находятся на уровне около $60 за баррель, снизятся до $40, то страна этого не почувствует. "Мы будем просто меньше откладывать ресурсы в резервы", - сообщил он.

Силуанов напомнил, что в начале 2000-х годов, когда цены на нефть находились на пиковых отметках, возникло ощущение "благодушия". По его словам, в этот период бюджет на 60% зависел от нефтяных доходов.

"На рынке складывалась неплохая конъюнктура - $100-120 за баррель нефти на мировых рынках. И в этом мы благополучно жили и росли. И, кстати, во многом рост экономики в тот период был обусловлен тем, что увеличивались цены на нефть. Они росли где-то с $25-30 за баррель до $120. И мы, по правде сказать, очень так достаточно благодушно себя почувствовали: вроде как всегда так и будет продолжаться. Однако нет - ситуация изменилась в 2014-2015 годах и нам пришлось абсолютно перестраивать свою бюджетную и экономическую политику", - сказал глава Минфина.