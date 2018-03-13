В Северной Осетии объем отгруженных товаров вырос до 35 млрд рублей в 2017 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Объем отгруженных товаров вырос по сравнению с 2016 годом на 21,4 % и достиг 35 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту региона.

"В прошлом году обозначился рост в промышленности республики. Объем отгруженных товаров вырос по сравнению с 2016 годом на 21,4% и достиг 35 млрд рублей", - сказал Битаров.

По его словам, налоговые поступления в алкогольном производстве в 2017 году составили 2,3 млрд рублей. Это на 256 млн рублей больше, чем в 2016, и на 1,6 млрд больше, чем в 2015 году.

Темп промышленного роста в республике составил 112%. На 40% увеличились поступления от акцизов на пиво. Поступления акцизов от вин и винных напитков выросли в 2,2 раза.

Глава республики отметил, что в настоящее время в регионе простаивают 17 предприятий по производству спирта. Одним из перспективных направлений их перепрофилирования является производство биоэтанола, но данный вопрос до настоящего времени законодательно не урегулирован на федеральном уровне. "Благодаря проведенной руководством Северной Осетии работе подготовлен соответствующий законопроект. Он уже прошел все необходимые экспертизы и межведомственные согласования в федеральных органах власти и в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве РФ", - сказал глава республики.