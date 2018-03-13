Северная Осетия выделила на реализацию майских указов более 500 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направили в 2017 году на реализацию майских указов президента РФ более 500 млн рублей, из которых более 300 млн рублей республика изыскала самостоятельно, сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту.

"Благодаря комплексу мероприятий по стабилизации бюджетной сферы удалось направить на реализацию "майских" указов 500 млн рублей, из которых 320 млн республика изыскала самостоятельно. Также на данный момент решена существовавшая на протяжении многих лет проблема несвоевременной выплаты социальных пособий и компенсаций", - сказал Битаров.

Решение проблем стало возможным благодаря наращиванию собственной доходной базы республиканского бюджета. Совместными усилиями правительства республики и налоговой службы за последние два года обеспечен рост налоговых доходов бюджета на 40% - с 7,3 млрд рублей до 10,1 млрд рублей.

Прирост поступлений по налогу на прибыль организаций в 2017 году составил 32%. "Это говорит о развитии экономики республики, росте ее налогового потенциала, сокращении теневого сектора экономики", - отметил глава региона.

Также за два года Северная Осетия в четыре раза сократила долю коммерческих заимствований, сэкономив только на обслуживании госдолга более 1 млрд рублей. Кроме того, республика выполнила все обязательства по кредитным соглашениям, заключенным с Минфином России, неисполнение которых грозило ей введением внешнего финансового управления.

Северная Осетия, по словам Битарова, получила и право участия в программе реструктуризации долговых обязательств. В результате возврат задолженности по бюджетным кредитам будет осуществляться поэтапно до 2024 года.

Рейтинг для глав районов для контроля над финансами

С этого года в Северной Осетии вводится рейтинговая оценка работы органов местного самоуправления, "которая охватывает наиболее важные направления деятельности и исключает формальный подход".

"Для решения текущих финансовых проблем необходимо задействовать имеющиеся резервы эффективности использования бюджетных средств во всех министерствах и ведомствах, а также на муниципальном уровне", - заключил Битаров.