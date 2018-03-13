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"Роснефть" выпустила первую партию бензина АИ-100

Экономика и бизнес
13 марта, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Топливо предназначено для высокофорсированных двигателей

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (РНПК, "Роснефть") выпустила первую партию высокооктанового автомобильного бензина АИ-100.

Топливо будет поставлено для гоночной команды LADA Sport Rosneft, говорится в сообщении компании.

"АИ-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается также, что автомобильные бензины АИ-100 обладают повышенными экологическими показателями. Новый продукт прошел все квалификационные и стендовые испытания на соответствие качества требованиям техрегламента для бензинов экологического класса К5.

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