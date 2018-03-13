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В Невинномысске открыли линию производства алюминиевых баллонов на 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 марта, 14:12 UTC+3 НЕВИННОМЫССК НЕВИННОМЫССК 13, марта. /ТАСС

Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей

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НЕВИННОМЫССК, 13 марта. /ТАСС/. АО "Арнест" в городе Невинномысске Ставропольского края запустил новую высокоскоростную линию по производству алюминиевых баллонов стоимостью 1 млрд рублей. В церемонии запуска принял участие зампред правительства РФ Аркадий Дворкович, передает корреспондент ТАСС.

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"То, что мы увидели, производит огромное впечатление - это по настоящему высокотехнологичное производство, которое позволяет быть мировым лидером в своей отрасли. Впереди серьезные перспективы, правительство России за счет тех программ, которые уже действуют, и за счет новых программ поддерживает выход компании на новые зарубежные рынки", - отметил на открытии Дворкович.

По данным пресс-службы предприятия, линия Canmatic 200 способна выпускать алюминиевые баллоны сложных форм и дизайнов, оснащена технологиями девятицветной печати и машинного зрения. Характеристики оборудования позволяют выпускать до 50 млн баллонов в год. Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей.

В компании отмечают, что запуск новой линии позволил создать на предприятии 22 высокопроизводительных рабочих места. Проект увеличит выпуск алюминиевых баллонов на предприятии до 210 млн штук в год, одновременно снизив зависимость производства от импортных поставок.

АО "Арнест" - крупнейший производитель аэрозольной парфюмерно-косметической продукции в России и СНГ, ассортимент превышает 600 наименований. На долю группы компаний приходится более 53% аэрозольной продукции, выпускаемой в России. "Арнест" является основным участником "Национального аэрозольного кластера", объединившего предприятия в Ставропольском крае, Тульской области и Карачаево-Черкесии.

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