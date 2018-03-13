Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские авиакомпании в феврале увеличили перевозки пассажиров на 10,4%

Экономика и бизнес
13 марта, 14:40 UTC+3 МОСКВА 13, марта. /ТАСС

За январь - февраль пассажироперевозки выросли на 12,4% - до 14,3 млн пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании в феврале 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 10,4% по сравнению с уровнем февраля 2017 года, до 6,7 млн человек. Это следует из оперативных данных Росавиации.

Пассажирооборот за прошедший месяц достиг 17,2 млрд пассажирокилометров, рост составил 12,6%. Занятость кресел выросла на 1,2 п. п., до 79,6%.

При этом, за январь - февраль пассажироперевозки выросли на 12,4%, до 14,3 млн пассажиров, пассажирооборот - на 14,2%, до 36,8 млрд пассажирокилометров, а занятость кресел - на 2,1 п. п., до 67,5%.

В частности, авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров в феврале 2018 года на 2,9%, до 2,27 млн человек, в январе - феврале рост составил 4,8% или до 4,73 млн перевезенных пассажиров.

На втором месте по перевозкам по итогам февраля находится авиакомпания "Сибирь" (705,9 тыс. человек, +16,2% год к году), затем следуют авиакомпания "Россия" (565,8 тыс. человек, снижение на 9,6%), "Ютэйр" (540,7 тыс. человек, +14,9%) и "Уральские авиалинии" (472,3 тыс. человек, +19,9%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Первой женщиной-директором ЦРУ стала Джина Хэспел
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
5
Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео
6
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
7
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама