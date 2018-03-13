Российские авиакомпании в феврале увеличили перевозки пассажиров на 10,4%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании в феврале 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 10,4% по сравнению с уровнем февраля 2017 года, до 6,7 млн человек. Это следует из оперативных данных Росавиации.

Пассажирооборот за прошедший месяц достиг 17,2 млрд пассажирокилометров, рост составил 12,6%. Занятость кресел выросла на 1,2 п. п., до 79,6%.

При этом, за январь - февраль пассажироперевозки выросли на 12,4%, до 14,3 млн пассажиров, пассажирооборот - на 14,2%, до 36,8 млрд пассажирокилометров, а занятость кресел - на 2,1 п. п., до 67,5%.

В частности, авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки пассажиров в феврале 2018 года на 2,9%, до 2,27 млн человек, в январе - феврале рост составил 4,8% или до 4,73 млн перевезенных пассажиров.

На втором месте по перевозкам по итогам февраля находится авиакомпания "Сибирь" (705,9 тыс. человек, +16,2% год к году), затем следуют авиакомпания "Россия" (565,8 тыс. человек, снижение на 9,6%), "Ютэйр" (540,7 тыс. человек, +14,9%) и "Уральские авиалинии" (472,3 тыс. человек, +19,9%).