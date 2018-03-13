Власти Севастополя готовы разместить в порту мощности судостроительного завода "Вымпел"

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены заключить договор с судостроительным заводом "Вымпел" из города Рыбинск Ярославской области [входит в корпорацию "Калашников"] на размещение производственных площадей предприятия в Севастополе, на территории Севастопольского морского порта. Об этом во вторник на встрече с журналистами сказал губернатор города Дмитрий Овсянников.

"У нас есть представление, кто может быть ключевым партнером по этой площадке (Севастопольского морского порта - прим. ТАСС) - это компания "Вымпел", где гарантированы рабочие места, реальная работа. Мы направили проект соглашения с корпорации "Калашников", [завод] "Вымпел" является ее дочерней компанией", - сказал Овсянников.

Он отметил, что площадку Севморпорта, о которой идет речь, сейчас занимает частный судостроительный завод ООО "Южный Севастополь", с которым в 2015 году заключили договор аренды, расторгнутый позже в судебном порядке.

"Мы, понимая, что судебные инстанции пройдены, предложили всем работникам ["Южного Севастополя"] трудоустроиться в Севморпорт", - добавил Овсянников.