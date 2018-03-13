В развитии промышленного кластера в Дагестана будет участвовать "ВЭБ капитал"

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Промышленный кластер в Дагестане будет развиваться при участии компании "ВЭБ капитал" и Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков РФ, которые подписали соответствующее соглашение с минпромторгом Дагестана, сообщили ТАСС во вторник в министерстве промышленности и торговли Дагестана.

"Соглашение подписано в целях взаимодействия в реализации проекта по созданию промышленного кластера строительных материалов и технологий. Приоритетом производственно-технологического развития кластера будет являться освоение производства импортозамещающей продукции", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что при участии ООО "ВЭБ Капитал" в республике планировалось создание промышленного стекольного кластера. В частности, планировалась организация на площадке Каспийского завода листового стекла новых производительных мощностей, включая горно-обогатительный комбинат. Однако затем появилась идея создания кластера более широкого направления - промышленного кластера.

"Идею расширить стекольный кластер в промышленный кластер строительных материалов и технологий нам подсказали коллеги из Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков РФ. Это предложение нам понравилось, так как Дагестан имеет сырьевую базу для строительных материалов", - сказал после подписания соглашения временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли республики Юсуп Умавов.

Законодательство РФ предусматривает для участников кластера около 20 мер поддержки - от субсидирования затрат на образование до субсидирования процентной ставки на целевой кредит, взятый на приобретение высокотехнологичного оборудования.

"ООО "ВЭБ Капитал" занимается управлением портфелей компаний, в частности, в области промышленности строительных материалов. Один из заводов, который находится у нас под управлением - Каспийский завод листового стекла. Благодаря работе с этим предприятием, мы видим, какие возможности есть в республике. Чувствуется и поддержка местных органов власти, поэтому мы всячески заинтересованы в развитии проекта", - считает заместитель генерального директора ООО "ВЭБ Капитал" Юрий Королев.