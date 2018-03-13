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Сбербанк нашел первого партнера для развития медицинского маркетплейса

Экономика и бизнес
13 марта, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Меморандум организаций предполагает предоставление услуг в сфере здравоохранения через платформу DocDoc

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сбербанк России, сервис для поиска и записи к врачу DocDoc и группа компаний "Мать и дитя" подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве для развития федерального медицинского маркетплейса DocDoc, сообщает пресс-служба кредитной организации.

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"Меморандум с первым стратегическим партнером маркетплейса - сетью многопрофильных медицинских центров "Мать и дитя" - предполагает предоставление медицинских услуг центра через платформу DocDoc. В их числе - телемедицина для беременных и/или молодых мам, медицинские обследования, дородовое и послеродовое сопровождение, медицинское страхование (ДМС), лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе банка также напомнили, что в начале этого года сервис DocDoc и группа компаний Сбербанк приняли решение о запуске медицинского маркетплейса DocDoc. Предполагается, что с его помощью пользователь может получить различные медицинские услуги и продукты в едином интерфейсе.

DocDoc является бесплатным сервис поиска и записи к врачу, работает с 2011 года. В мае прошлого года Сбербанк сообщил о покупке 80% сервиса. Права на оставшиеся 20,4% компании сохранились у основателя сервиса Дмитрия Петрухина и топ-менеджмента компании.

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