Число участников соглашения о "заморозке" цен в Вологодской области выросло вдвое

ВОЛОГДА, 13 марта. /ТАСС/. Соглашение о "заморозке" цен на социально значимые продукты питания вновь подписано в правительстве Вологодской области. С момента заключения первого из подобных соглашений в 2015 году число его участников возросло вдвое - до 36 компаний, а количество включенных в перечень наименований продуктов - с 22 до 44, сообщили во вторник в пресс-службе правительства области.

"В Вологодской области вновь "заморожены" цены на социально значимые продукты питания. До конца 2018 года в вологодских магазинах зафиксируют розничные цены на 44 самых популярных продукта, цены на них не изменятся. В перечень вошли самые востребованные продукты от мясной и молочной продукции до хлебобулочных, кондитерских изделий и овощей местного производства. Такое соглашение подписали сегодня губернатор области Олег Кувшинников и производители, представители перерабатывающей промышленности и торговых сетей", - сообщили в пресс-службе правительства области.

О готовности зафиксировать цены на ряд наименований своей продукции, в частности, заявили "Череповецкий молочный комбинат", "Вологодский хлебокомбинат", "Учебно- опытный молочный завод" им. Н.В. Верещагина", тарногский и тотемский маслозаводы, вологодский и череповецкий мясокобинаты, а также другие крупные предприятия из районов области - всего 20 производителей и 16 региональных торговых сетей.

Как отметил губернатор области Олег Кувшинников, цены фиксируются на группы товаров, наиболее востребованные населением, особенно среди ветеранов, пенсионеров и других незащищенных групп. "Мы ежегодно подписываем это соглашение с 2015 года, и все большее количество предприятий и торговых сетей подключаются к этому договору. "Заморозка" действует ровно на год, в течение года цены на социально значимые продукты питания меняться не будут у наших производителей и в торговых сетях", - сказал на оперативном совещании в понедельник губернатор.

По данным правительства области, если в 2015 году были зафиксированы цены на 22 наименования продукции, то в 2016 их стало 23, в 2017 - 33, в 2018 - 44. По словам губернатора, в том числе, благодаря этой мере в предыдущие годы в регионе удалось сдержать рост цен на продукты питания. К примеру, в 2016 и 2017 годах в Вологодской области продуктовая инфляция была на уровне 3% и 1,3% соответственно, тогда как средний показатель по регионам Северо-Западного федерального округа в этот же период превышал 5,1% и 1,6%.