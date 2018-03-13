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Кабмин выделит 220 млн рублей на работу по нормативному регулированию цифровой экономики

Экономика и бизнес
13 марта, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Отмечается, что 205 млн рублей из этой суммы будет выделено на предоставление субсидий фонду "Сколково" для выполнения работ "по совершенствованию регулирования в сфере цифровой экономики"

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство в 2018 году выделит Минэкономразвития 220 млн рублей из своего резервного фонда на реализацию плана мероприятий программы "Цифровая экономика РФ" по направлению "Нормативное регулирование". Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов.

Из этой суммы 205 млн рублей будет выделено на предоставление субсидий фонду "Сколково" для выполнения работ "по совершенствованию регулирования в сфере цифровой экономики". Речь идет о подготовке не менее 30 проектов нормативных правовых актов и экспертных заключений.

Так, предполагается выделение "Сколково" 110,4 млн рублей на создание правовых институтов для решения задач формирования цифровой экономики, а 30,4 млн рублей будут выделены на разработку концепции комплексного регулирования отношений в связи с ее развитием.

При этом предусматривается, что 15,2 млн рублей будут направлены на разработку концепции регулирования программы. Наконец, 48,9 млн рублей выделены на осуществление центром компетенций (фонд "Сколково") функций по совершенствованию и мониторингу правового регулирования цифровой экономики, а также участие в подготовке кадров.

Кроме того, распоряжение правительства предусматривает выделение 15 млн рублей для подведомственных Минэкономразвития учреждений на научно-методические работы в сфере цифровой экономики.

Ранее сообщалось, что план мероприятий по нормативному регулированию, который нацелен на формирование законодательных условий для развития цифровой экономики, предполагает выделение из бюджета 269 млн рублей и привлечение 15 млн рублей внебюджетных средств в 2018 году. Таким образом, предусмотрено финансирование этого направления в 2018 году в размере 284 млн рублей, на другие годы финансирование не предусмотрено.

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