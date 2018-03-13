Профицит внешней торговли РФ в январе - феврале вырос на 33,3%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Положительное сальдо торгового баланса России в январе - феврале 2018 года выросло по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 33,3%, до $29,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

ЦБ отметил, что рост показателя произошел "при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета".

По итогам 2016 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ сократилось более чем в 3 раза - до $22,2 млрд. В 2015 году этот показатель составлял $69 млрд.

Профицит счета текущих операций платежного баланса России, по предварительной оценке ЦБ, вырос в январе - феврале 2018 года в 1,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до $20,8 млрд, сообщил регулятор.

"Определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта", - отмечает ЦБ.

По итогам 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса России, по предварительной оценке ЦБ, вырос более чем в 1,5 раза - до $40,2 млрд.

Чистый отток капитала из России

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ РФ, за январь - февраль 2018 года вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $9,8 млрд.

Годом ранее отток капитала из России составлял $4,4 млрд.

В ЦБ отметили, что рост оттока капитала был связан "преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов".

По итогам 2017 года чистый вывоз капитала из России достиг $31,3 млрд, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году.