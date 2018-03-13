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Власти Удмуртии намерены привлечь к развитию регионального рынка молока Danone и PepsiCo

Экономика и бизнес
13 марта, 16:44 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 13, марта. /ТАСС

Глава региона отметил, что молочный рынок должен быть более гибким и конкурентным

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ИЖЕВСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют привлечь к расширению регионального рынка сырого молока перерабатывающие предприятия PepsiCo и Danone. Об этом сообщила во вторник и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова на республиканском совещании по вопросам производства молока.

Она уточнила, что компании могут начать закупать молоко у удмуртских производителей. "У нас состоялись первоначальные переговоры о готовности таких компаний, как PepsiCo и Danone, заходить на [региональный] рынок, заключать долгосрочные контракты <...> Для нас важно развитие рынка сырого молока, нам важно, чтобы наши сельхозтоваропроизводители имели гарантированный сбыт своей продукции", - сказала она.

По словам Абрамовой, по итогам февраля основными покупателями молока-сырья в Удмуртии являются две крупные местные компании - "Милком" и "Ува-молоко", которые в совокупности обеспечивают 80% переработки.

Присутствующий на совещании глава региона Александр Бречалов также отметил необходимость развития регионального рынка молока. "Мы будем стремиться к тому, чтобы рынок был более гибкий и более конкурентным", - добавил он.

По данным республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия, в Удмуртии в 2017 году произвели 756 тыс. тонн молока, рост к уровню 2016 года составил более 2%.

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