Владимиров: рост господдержки повышает инвестпривлекательность сферы АПК

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Сфера АПК становится все более привлекательной для инвесторов с ростом объемов государственной поддержки аграриев. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во вторник на краевой конференции аграриев по итогам работы в 2017 году и задачам на 2018 год.

"В прошлом году общая сумма средств, направленных в отрасль, впервые достигла 7,4 млрд рублей, что значительно больше прежних показателей… Благодаря этому сегодня инвестиционный портфель сельского хозяйства стремится к объемам, сопоставимым с инвестициями в промышленности региона. И сейчас в АПК Ставрополья реализуются крупные инвестиционные проекты на сумму 49 млрд рублей", - сказал Владимиров, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

Владимиров также отметил эффективность предоставления федеральных средств господдержки региону в виде "единой субсидии", что позволяет краевым властям самостоятельно распределять средства, исходя из приоритетов развития ставропольского АПК. Одним из них в крае является животноводство, на поддержку которого в 2018 году выделено на 500 млн рублей больше, чем в предшествующий период.

"Мы планируем, что в течение ближайших трех лет в Ставропольском крае на 20% должно увеличиться производство молока и мяса крупного рогатого скота", - сказал Владимир Владимиров.

Губернатор также выступил с инициативой о продлении сроков кредитной поддержки сельскохозяйственных инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования. Как сообщает пресс-служба, это предложение главы Ставрополья будет проработано в правительстве РФ при формировании новой государственной программы развития сельского хозяйства на период до 2030 года. "Срок поддержки инвестпроектов с проектным финансированием может составить три года, а в отношении крупных инвестиционных проектов - и на более длительный период, сопоставимый со временем их окупаемости", - пояснили в пресс-службе.