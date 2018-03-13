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Предприятие в Петербурге разработало комплекс для более точного облучения раковой опухоли

Экономика и бизнес
13 марта, 16:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, марта. /ТАСС

Клинические испытания комплекс будет проходить в одной из московских клиник

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Предприятие "Равенство", которое входит в состав Федерального научно-производственного центра "Концерн "Гранит-Электрон", разработало дистанционный гамма-терапевтический комплекс, который позволит производить более точное облучение раковой опухоли. Об этом ТАСС сообщил во вторник главный конструктор АО "Равенство" Дмитрий Гранин во время визита на предприятие губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

"Уникальность нового аппарата в том, что на нем будет реализована система визуализации, чтобы видеть, куда точно отводить дозу, на гамма-аппаратах на сегодняшний день такого еще не было реализовано серийно. Мы разработали проект портальных изображений на терапевтическом пучке, и через несколько лет планируем выпустить на рынок уже готовое оборудование", - сказал он, добавив, что у аппарата есть аналоги, но в предлагаемой комплектации он будет уникальным.

Предприятие "Равенство" с 1966 году разрабатывает и выпускает дистанционные гамма-терапевтические аппараты, которые используют для облучения при лечении онкологических заболеваний. Уже выпустили порядка 260 комплектов, которые поставлены в 23 страны мира.

По словам Гранина, на сегодняшний день порядка 40 аппаратов используют в России. На последнюю разработку - комплекс "Рокус-Р" - уже получено разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний, комплекс будет апробирован в одной из московских клиник. В отличие от зарубежных аналогов, которые представили на отечественном рынке, стоимость и эксплуатация аппарата в разы ниже: так, российский аппарат стоит порядка 42 млн рублей, чешский - 60 млн рублей, а канадский - 80 млн рублей.

В свою очередь губернатор города предложил направить первые аппараты для эксплуатации в онкологические диспансеры в Санкт-Петербурге.

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