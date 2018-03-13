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Власти Севастополя сменят проектировщика тоннеля через Севастопольскую бухту

Экономика и бизнес
13 марта, 17:02 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, марта. /ТАСС

Глава региона Дмитрий Овсянников отметил, что нынешний подрядчик может попасть под санкции

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены заключить новый контракт на технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту, так как нынешний подрядчик опасается санкций. Об этом во вторник журналистам сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

На встрече президента РФ Владимира Путина с избранными губернаторами 20 сентября 2017 года Овсянников сказал, что строительство тоннеля под Севастопольской бухтой обойдется в 5 млрд рублей. На ТЭО из бюджета Севастополя выделено 30 млн рублей, окончить ТЭО планировалось к сентябрю этого года.

"Переход через севастопольский рейд - у нас пять трассировок подземного перехода, два варианта моста, мы находимся в контракте. Единственное, что компания, опасаясь санкций, сомневается, выполнять ли работы, и мы вынуждены будем сделать новый контракт на технико-экономическое обоснование", - сказал Овсянников.

В настоящее время северную сторону Севастополя и его основную часть связывает катерное сообщение через Севастопольскую бухту, но из-за штормов рейд часто закрывают, а жители северной стороны добираются в центр на автобусах. Несмотря на то, что в такие моменты количество автобусов увеличивают, закрытие рейда создает большие сложности для горожан. В таких случаях значительно увеличивается время в пути, а также появляются очереди на автобусных остановках. Появление тоннеля через бухту значительно улучшит транспортную ситуацию в Севастополе.

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