МОСКВА, 13 марта, /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир 11 апреля. Продажа билетов открывается 13 марта, сообщил авиаперевозчик.

Полеты между РФ и Египтом, прерванные осенью 2015 года из-за теракта на борту самолета российской компании "Когалымавиа", возобновляются после более двух лет перерыва.

"Аэрофлот с 11 апреля 2018 года возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва - Каир - Москва. Полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево. Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Вылет из Москвы в 20:50, прибытие в Каир - в 00:25. Вылет из Каира планируется на 01:25, прибытие в Москву - в 06:50, сообщила авиакомпания.

С 12 июня по 2 июля рейсы будут ежедневными. "Это обусловлено повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения футбольного турнира", - отмечается в пресс-релизе "Аэрофлота".

Возобновление авиасообщения с Египтом потребовало от арабской республики серьезного усиления мер безопасности в аэропорту Каира. Это было главным условием Москвы. Накануне компании "Шереметьево Безопасность", "Аэрофлот" и Egypt Air подписали договор на предоставление услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира. За их соблюдением будут следить российские службы авиабезопасности.

Пока только "Аэрофлот"

На данный момент "Аэрофлот" - единственная авиакомпания, планирующая рейсы из Москвы в Каир. С египетской стороны полеты будет выполнять Egypt Air.

Во вторник министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что после возобновения авиасообщения между Москвой и Каиром стороны начнут обсуждать вопрос о полетах в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания.