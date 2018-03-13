Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Клину к апрелю 2019 года построят дорогу к мусорному полигону в объезд города

Экономика и бизнес
13 марта, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ранее жители Клина жаловались в социальных сетях на неприятный запах со свалки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Дорогу к мусорному полигону "Алексинский карьер" в Клинском городском округе Московской области в объезд населенных пунктов построят к апрелю 2019 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В апреле 2018 запланировано начало работ по подготовке территории. В свою очередь начало строительно-монтажных работ запланировано на июнь текущего года, а завершение - на апрель 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее жители Клина жаловались в социальных сетях на неприятный запах со свалки, а также на, по их словам, увеличившийся поток мусоровозов на полигон. Горожане неоднократно проводили акции, чтобы привлечь внимание властей к неблагоприятным условиям жизни по соседству со свалкой. Активисты из числа участников этих акций заявляли, что появление новой дороги лишь отвлечет внимание от движения мусоровозов на полигон.

"Алексинский карьер" - один из полигонов Московской области, которые предстоит модернизировать в 2019 году. Согласно планам регионального министерства экологии и природопользования, объект продолжит принимать до 400 тыс. тонн отходов в год до конца действия текущей Территориальной схемы обращения с мусором, то есть до 2035 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
2
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
3
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
4
Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
5
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
6
Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении
7
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама