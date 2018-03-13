В Клину к апрелю 2019 года построят дорогу к мусорному полигону в объезд города

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Дорогу к мусорному полигону "Алексинский карьер" в Клинском городском округе Московской области в объезд населенных пунктов построят к апрелю 2019 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В апреле 2018 запланировано начало работ по подготовке территории. В свою очередь начало строительно-монтажных работ запланировано на июнь текущего года, а завершение - на апрель 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее жители Клина жаловались в социальных сетях на неприятный запах со свалки, а также на, по их словам, увеличившийся поток мусоровозов на полигон. Горожане неоднократно проводили акции, чтобы привлечь внимание властей к неблагоприятным условиям жизни по соседству со свалкой. Активисты из числа участников этих акций заявляли, что появление новой дороги лишь отвлечет внимание от движения мусоровозов на полигон.

"Алексинский карьер" - один из полигонов Московской области, которые предстоит модернизировать в 2019 году. Согласно планам регионального министерства экологии и природопользования, объект продолжит принимать до 400 тыс. тонн отходов в год до конца действия текущей Территориальной схемы обращения с мусором, то есть до 2035 года.