Беглов: более 25% рабочих мест в СЗФО являются высокопроизводительными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Более четверти рабочих мест в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) являются высокопроизводительными, заявил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов во вторник на форуме "Локомотивы роста: цифровая экономика и цифровое производство", который проходит в Санкт-Петербурге.

"Уже сегодня в целом по округу около четверти всех рабочих мест относятся к высокопроизводительным. Это почти 1,8 млн рабочих мест из 7,6 млн", - сказал полпред, выступая на пленарном заседании форума.

Он добавил, что это "хороший результат, но его мало". "Модернизация промышленности является для нас ключевым условием для дальнейшего развития и обеспечения безопасности", - отметил он.

Полпред напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал необходимость создания современных рабочих мест и повышения производительности труда в среднем на 5% ежегодно. "Задача непростая, но выполнять ее необходимо", - сказал полпред, обращаясь к участникам форума.