"Руслайн" запустит авиарейсы в Крым из Воронежа, Липецка и Тамбова

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" с 9 июня откроет новые авиарейсы в Крым из Воронежа, Липецка и Тамбова, сообщили во вторник в пресс-службе авиакомпании.

"В летний сезон 2018 года авиакомпания "Руслайн" открывает рейсы в Симферополь из Воронежа, Липецка и Тамбова. Полеты будут выполняться с 9 июня на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200", - сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что рейсы из Липецка в Крым и обратно будут выполняться по субботам, из Воронежа и Тамбова планируется летать в Крым по субботам, обратно - по воскресеньям. Время в полете составит 2 часа 20 минут.