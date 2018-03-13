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"Руслайн" запустит авиарейсы в Крым из Воронежа, Липецка и Тамбова

Экономика и бизнес
13 марта, 19:56 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 13, марта. /ТАСС

Полеты начнут выполнять с 9 июня

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ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" с 9 июня откроет новые авиарейсы в Крым из Воронежа, Липецка и Тамбова, сообщили во вторник в пресс-службе авиакомпании.

"В летний сезон 2018 года авиакомпания "Руслайн" открывает рейсы в Симферополь из Воронежа, Липецка и Тамбова. Полеты будут выполняться с 9 июня на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200", - сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что рейсы из Липецка в Крым и обратно будут выполняться по субботам, из Воронежа и Тамбова планируется летать в Крым по субботам, обратно - по воскресеньям. Время в полете составит 2 часа 20 минут.

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