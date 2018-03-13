Путин потребовал активнее привлекать инвесторов в Дагестан для улучшения бизнес-климата

ТАСС, 13 марта. Президент России Владимир Путин потребовал активнее привлекать инвесторов в Дагестан и улучшать бизнес-климат в регионе. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, речь об этом шла на совещании о социально-экономическом развитии региона, которое глава государства провел в Махачкале.

"Нужно более эффективно использовать инвестиционный потенциал Дагестана, привлекать сюда как российских, так и зарубежных инвесторов", - привел слова президента его пресс- секретарь. Среди сфер, в которые могут быть привлечены долгосрочные вложения, Путин назвал сельское хозяйство, пищевую и обрабатывающую промышленность, а также туризм.

Президент также поставил задачу "последовательно улучшать деловой климат" в регионе, поддерживая предпринимательскую активность.

Как рассказал Песков, президент на совещании предложил обсудить меры, которые необходимы для более эффективного развития потенциала региона и повышения качества жизни людей, отметив, что в прошлом году по целому ряду направлений в республике была достигнута позитивная динамика. Так, по его словам, промышленное производство в 2017 году выросло почти на 16%, причем обрабатывающий сектор - 19,5%.

В числе проблем Путин отметил и высокий уровень коррупции. "В то же время президент подчеркнул, что эта болезнь характерна не только для Дагестана, но и для других регионов нашей большой страны", - сообщил Песков.