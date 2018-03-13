Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин потребовал активнее привлекать инвесторов в Дагестан для улучшения бизнес-климата

Экономика и бизнес
13 марта, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Глава государства также призвал местные власти поддерживать местных предпринимателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 марта. Президент России Владимир Путин потребовал активнее привлекать инвесторов в Дагестан и улучшать бизнес-климат в регионе. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, речь об этом шла на совещании о социально-экономическом развитии региона, которое глава государства провел в Махачкале.

"Нужно более эффективно использовать инвестиционный потенциал Дагестана, привлекать сюда как российских, так и зарубежных инвесторов", - привел слова президента его пресс- секретарь. Среди сфер, в которые могут быть привлечены долгосрочные вложения, Путин назвал сельское хозяйство, пищевую и обрабатывающую промышленность, а также туризм.

Президент также поставил задачу "последовательно улучшать деловой климат" в регионе, поддерживая предпринимательскую активность.

Как рассказал Песков, президент на совещании предложил обсудить меры, которые необходимы для более эффективного развития потенциала региона и повышения качества жизни людей, отметив, что в прошлом году по целому ряду направлений в республике была достигнута позитивная динамика. Так, по его словам, промышленное производство в 2017 году выросло почти на 16%, причем обрабатывающий сектор - 19,5%.

В числе проблем Путин отметил и высокий уровень коррупции. "В то же время президент подчеркнул, что эта болезнь характерна не только для Дагестана, но и для других регионов нашей большой страны", - сообщил Песков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
2
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
3
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
4
Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
5
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
6
Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении
7
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама