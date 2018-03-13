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Источник: АФК "Система" отказалась от SPO "Детского мира"

Экономика и бизнес
13 марта, 19:34 UTC+3 МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Официальный представитель компании Сергей Копытов не стал комментировать это решение

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Здание акционерной финансовой корпорации "Система" в Москве

Здание акционерной финансовой корпорации "Система" в Москве

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. АФК "Система" отказалась от вторичного публичного размещение акций (SPO) "Детского мира", сообщил ТАСС источник, участвовавший в подготовке размещения.

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"Размещение отменено", - сказал он.

Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов от комментариев отказался.

В феврале глава АФК "Система" (владеет 52,1% акций "Детского мира") Владимир Евтушенков сообщал, что SPO может состоятся в марте, а объем размещения будет увеличен по сравнению с начальным планом - 6,3% обыкновенных акций. В конце 2017 года АФК "Система" и РКИФ сообщили о продаже этого пакета в пользу новых инвесторов, но сделка была отменена в связи с арестом активов "Системы" по делу "Башнефти".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал в конце января, что SPO миноритарного пакета "Детского мира" может состояться в "ближайшие месяцы". РФПИ выступает соучредителем Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), которому принадлежит 14,03% "Детского мира".

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. В феврале 2017 года "Детский мир" провел IPO на Московской бирже, по итогам которого контролирующим акционером компании осталась АФК "Система" (52,1% акций).

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