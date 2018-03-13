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Путин призвал вернуть Дагестану положение региона-донора

Экономика и бизнес
13 марта, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Президент порекомендовал местным властям поднимать собственные производственные мощности, создавать хорошо оплачиваемые, интересные, высокотехнологичные рабочие места

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ТАСС, 13 марта. Президент России Владимир Путин призвал вернуть Дагестану положение региона-донора. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.

"Бюджет республики по-прежнему сильно зависит от дотаций и субсидий. А когда-то Дагестан не был дотационной территорией, наоборот, даже был донором в своё время. Надо вместе подумать, это, прежде всего, ваша задача, но при поддержке федерального центра нужно добиться того, чтобы это состояние вернулось в Дагестан, чтобы Дагестан не был на 70% зависим от дотаций и субсидий из федерального бюджета", - сказал Путин.

Президент отметил, что это необходимо сделать не потому, что "жалко из федерального бюджета эти деньги". "Дело в том, чтобы поднять собственные производственные мощности, создавать здесь новые рабочие и хорошо оплачиваемые, интересные, высокотехнологичные рабочие места, чтобы вывести Дагестан и его жителей на новый уровень", - пояснил он.

Глава государства указал на то, что одним из факторов, серьёзно тормозящих развитие всей страны и Дагестана, в частности, является коррупция, "с этим сталкиваются регионы и на востоке, и на западе России, и на юге, и на севере - и Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной".

"Но я убеждён, что у республики есть все возможности, чтобы выйти на новый уровень развития. Ключевые задачи - повышение уровня реальных доходов и заработных плат граждан, создание новых рабочих мест, модернизация инфраструктуры и социальной сферы. Нужно максимально задействовать конкурентные преимущества региона. Это удобное географическое положение на пересечении международных транзитных коридоров, хороший климат, высокая обеспеченность энергетическими ресурсами, в том числе гидроэнергетикой", - добавил Владимир Путин.

Глава государства также призвал поддерживать в регионе развитие малого и среднего бизнеса, "формировать максимально благоприятные условия для создания компаний - фермерских, семейных хозяйств и предприятий". Наконец он указал на необходимость уделить особое внимание решению актуальных социальных задач, среди которых он назвал повышение качества медицины, образования, снижение уровня безработицы и бедности. "Хочу заверить, что со стороны федерального центра вы будете, как прежде, получать всю необходимую поддержку в решении задач развития как по линии министерств и ведомств, так и по государственным программам", - резюмировал Путин.

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