Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адыгея направит в 2018 году на строительство и ремонт дорог 1,6 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 марта, 20:10 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 13, марта. /ТАСС

В регионе до конца года завершат ремонт почти 50 км дорог регионального значения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАЙКОП, 13 марта. /ТАСС/. Финансирование дорожной отрасли Адыгеи в 2018 году составит не менее 1,6 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС руководитель дорожного отдела Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Даур Аргун.

"На реализацию мероприятий дорожной отрасли в республике в этом году из бюджетов всех уровней будет направлено не менее 1,6 млрд рублей. Это на порядка 100 млн рублей больше, чем в минувшем году. Средства пойдут на строительство, реконструкцию, содержание дорог, устройство электроосвещения, оборудование остановок, то есть на создание логичной и безопасной транспортной системы", - сказал он.

В эти дни возобновлены после зимней паузы работы на масштабных дорожных стройках в регионе. Прежде всего это реконструкция федеральной дороги на подъезде к столице региона Майкопу от автодороги М-29 "Кавказ", включающая строительство четырех транспортных развязок. Первая очередь проекта завершится в 2019 году, открытие дороги планируется в мае 2020 года, уточнил Аргун.

Осенью планируется завершить строительство транспортной развязки на трассе М-4 "Дон" в районе аула Тугургой. На 2018 год также запланировано начало возведения транспортной развязки в районе аула Тлюстенхабль, сообщил собеседник агентства.

"До конца года в горной части республики будет построено 5 км автомобильной дороги Гузерипль - плато Лагонаки, которая имеет стратегическое значение для развития туристического комплекса. Дорога соединит две туристские территории... что улучшит транспортную логистику и позволит вовлекать в сферу туризма новые зоны. Ориентировочно столько же километров дороги планируется проложить и в будущем году", - сказал он.

Также в регионе до конца года завершат ремонт почти 50 км дорог регионального значения, оборудуют более 50 остановок, добавил Аргун.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Адыгея
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
2
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
3
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
Биография Олега Табакова
7
Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с главой Комитета начальников штабов ВС США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама