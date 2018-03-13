Адыгея направит в 2018 году на строительство и ремонт дорог 1,6 млрд рублей

МАЙКОП, 13 марта. /ТАСС/. Финансирование дорожной отрасли Адыгеи в 2018 году составит не менее 1,6 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС руководитель дорожного отдела Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Даур Аргун.

"На реализацию мероприятий дорожной отрасли в республике в этом году из бюджетов всех уровней будет направлено не менее 1,6 млрд рублей. Это на порядка 100 млн рублей больше, чем в минувшем году. Средства пойдут на строительство, реконструкцию, содержание дорог, устройство электроосвещения, оборудование остановок, то есть на создание логичной и безопасной транспортной системы", - сказал он.

В эти дни возобновлены после зимней паузы работы на масштабных дорожных стройках в регионе. Прежде всего это реконструкция федеральной дороги на подъезде к столице региона Майкопу от автодороги М-29 "Кавказ", включающая строительство четырех транспортных развязок. Первая очередь проекта завершится в 2019 году, открытие дороги планируется в мае 2020 года, уточнил Аргун.

Осенью планируется завершить строительство транспортной развязки на трассе М-4 "Дон" в районе аула Тугургой. На 2018 год также запланировано начало возведения транспортной развязки в районе аула Тлюстенхабль, сообщил собеседник агентства.

"До конца года в горной части республики будет построено 5 км автомобильной дороги Гузерипль - плато Лагонаки, которая имеет стратегическое значение для развития туристического комплекса. Дорога соединит две туристские территории... что улучшит транспортную логистику и позволит вовлекать в сферу туризма новые зоны. Ориентировочно столько же километров дороги планируется проложить и в будущем году", - сказал он.

Также в регионе до конца года завершат ремонт почти 50 км дорог регионального значения, оборудуют более 50 остановок, добавил Аргун.