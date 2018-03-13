Ространснадзор: контроль за безопасностью полетов "Саратовских авиалиний" был снижен

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Контроль за безопасностью полетов в авиакомпании "Саратовские авиалинии" был снижен, выявила внеплановая проверка авиакомпании Ространснадзором. Об этом журналистам сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

"В ходе проверки мы видим, что, к сожалению, контроль за безопасностью полетов <...> в авиакомпании "Саратовские авиалинии" слегка снижен", - сообщил он.

Также он отметил, что в авиакомпании была возможность направлять финансовый ресурс на повышение безопасности полетов, но это не было сделано.

Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.