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Ространснадзор: контроль за безопасностью полетов "Саратовских авиалиний" был снижен

Экономика и бизнес
13 марта, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Также руководитель Ространснадзора сообщил, что у авиаперевозчика была возможность направлять финансы на повышение безопасности полетов

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Контроль за безопасностью полетов в авиакомпании "Саратовские авиалинии" был снижен, выявила внеплановая проверка авиакомпании Ространснадзором. Об этом журналистам сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

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Пассажирский самолет Ан-148. Досье

"В ходе проверки мы видим, что, к сожалению, контроль за безопасностью полетов <...> в авиакомпании "Саратовские авиалинии" слегка снижен", - сообщил он.

Также он отметил, что в авиакомпании была возможность направлять финансовый ресурс на повышение безопасности полетов, но это не было сделано.

Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

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