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РБК: крупнейшим акционером Burger King в России после сделки с ВТБ стала кипрская Xomeric

Экономика и бизнес
13 марта, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Ее доля составила 35,02% против 18,4% до приобретения части компании

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Burger King

Burger King

© AP Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ продал часть своей доли в 16,62% сети быстрого питания в России Burger King Russia (Cyprus) Ltd кипрской компании Xomeric Holdings Ltd, ставшей теперь ее крупнейшим акционером. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на документы кипрского торгового реестра, представителя и пресс-службу ВТБ.

Как отмечает издание, о предстоящей сделке ВТБ сообщал в опубликованной в феврале отчетности. Продавцом доли компании выступила зарегистрированная на острове Гернси в Ла-Манше компания Golden Star Investment Limited. После совершения сделки во владении ВТБ осталась доля российского Burger King в размере 19,98%. Доля Xomeric составила 35,02% против 18,4% до приобретения части компании.

"По действующим договоренностям преимущественное право выкупа акций предоставляется текущим акционерам. Мы реализовали часть принадлежащего пакета акций Burger King при достижении целевого для нас уровня IRR в 40% годовых", - прокомментировали РБК в пресс-службе ВТБ.

Как выяснило РБК, из кипрских документов следует, что Xomeric относится к украинской инвестиционной компании ICU Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Согласно документам, ICU принадлежит украинский банк "Авангард", а владельцами инвесткомпании являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Представители ВТБ и ICU отказались от комментариев о структуре Xomeric и ее связи с Burger King.

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