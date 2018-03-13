Reuters: финансовые лидеры G20 намерены предложить меры по регулированию криптовалют

ТАСС, 13 марта. Министры финансов и главы Центробанков стран "Большой двадцатки" (G20) обеспокоены рисками для глобальной финансовой стабильности, которые могут создать криптовалюты, и намерены предложить возможные меры по международному регулированию их рынка. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект итогового заявления, которое предполагается принять на совещании финансовых лидеров G20 в Аргентине 19-20 марта.

В документе отмечается, что технологические инновации, лежащие в основе функционирования криптовалют, потенциально могут усилить эффективность финансовой системы.

"Однако криптовалюты, создают проблемы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма", - отмечается в проекте заявления министров финансов и глав Центробанков G20. "Мы сходимся во мнении, что международные органы, устанавливающие стандарты, [должны] усилить надзор за криптовалютными активами, рисками, которые они представляют, а также изучить потребность в возможных совместных действиях", - отмечается в проекте коммюнике.

Министры финансов и главы Центробанков (ЦБ) Франции и Германии в начале февраля призвали к подробному обсуждению темы контроля за криптовалютами на встрече в рамках G20.

Криптовалюта - это разновидность цифровой валюты, создание и контроль за оборотом которой основывается на криптографических методах. В частности, концепция подразумевает работу на основе технологии блокчейн (англ. "цепочка блоков") - децентрализованной базы данных, не связанной с одним общим сервером.