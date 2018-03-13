Грызлов: проекты промышленного форума единороссов лягут в основу партийных инициатив

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Проекты, представленные на промышленном форуме партпроекта "Единой России" "Локомотивы роста", лягут в основу законодательных инициатив и дорожных карт партии. Об этом по итогам форума, который прошел во вторник в Санкт-Петербурге, заявил председатель высшего совета партии, председатель совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Грызлов.

"Сформированные в рамках промышленного форума предложения и проекты будут проанализированы и трансформированы в формат предложений, законодательных инициатив, дорожных карт поддержки со стороны партии", - цитирует Грызлова его пресс-служба.

Политик отметил, что Россия обладает сложившимися научными школами и всеми возможностями для научно-технической модернизации страны, и призвал участников форума работать над формированием новых механизмов технологического и промышленного развития отечественной экономики.

Грызлов также высказал мнение, что недавнее послание президента РФ Федеральному собранию является доказательством того, что "в стране решена сложная задача обеспечения безопасности и суверенитета", а "все, кто желает России процветания и готов добиваться ее лидерства на новом этапе развития, должны прикладывать максимальные усилия для реализации этого плана".