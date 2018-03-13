Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грызлов: проекты промышленного форума единороссов лягут в основу партийных инициатив

Экономика и бизнес
13 марта, 23:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Политик отметил, что Россия обладает сложившимися научными школами и всеми возможностями для научно-технической модернизации страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Проекты, представленные на промышленном форуме партпроекта "Единой России" "Локомотивы роста", лягут в основу законодательных инициатив и дорожных карт партии. Об этом по итогам форума, который прошел во вторник в Санкт-Петербурге, заявил председатель высшего совета партии, председатель совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Грызлов.

"Сформированные в рамках промышленного форума предложения и проекты будут проанализированы и трансформированы в формат предложений, законодательных инициатив, дорожных карт поддержки со стороны партии", - цитирует Грызлова его пресс-служба.

Политик отметил, что Россия обладает сложившимися научными школами и всеми возможностями для научно-технической модернизации страны, и призвал участников форума работать над формированием новых механизмов технологического и промышленного развития отечественной экономики.

Грызлов также высказал мнение, что недавнее послание президента РФ Федеральному собранию является доказательством того, что "в стране решена сложная задача обеспечения безопасности и суверенитета", а "все, кто желает России процветания и готов добиваться ее лидерства на новом этапе развития, должны прикладывать максимальные усилия для реализации этого плана".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия" Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
Экс-премьер Франции считает, что Мэй зашла слишком далеко в обвинениях против России
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Дональд Трамп произвел перестановки на ключевых постах в своем кабинете
6
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
7
Биография Олега Табакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама