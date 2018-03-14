МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проконтролирует строительство Крымского моста, а также осмотрит новый терминал аэропорта Симферополь и побывает в Севастополе.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства в среду посетит "ряд регионов Южного федерального округа - Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь".

Так, в Крыму Путин осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь, строительство которого началось в мае 2016 года. Новый терминал рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн, в эксплуатацию также планируют ввести отремонтированную и удлиненную взлетно-посадочную полосу с новыми рулежными дорожками. "Работы планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года", - отметили в пресс-службе.

Главная стройка страны

"В ходе поездки Путин посетит строящийся Крымский мост", - сообщили в Кремле.

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Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий. В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым заключили ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж". Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года сразу после получения положительного заключения по проекту от ФАУ "Главгосэкспертиза" и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства.

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег. Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей.

Контракт предполагает ввод в эксплуатацию автомобильной части моста в декабре 2018 года. По планам, движение поездов по железнодорожной части Крымского моста начнется в конце 2019 года.

Как сообщается на официальном сайте строительства Крымского моста, на данный момент построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть. Работы по ключевым элементам железнодорожной части сооружения выполнили более чем наполовину: погружено 95% свай, сформировано 190 из 307 опор, собрано более 40 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

Самые сложные технологические операции стройки пришлись на 2017 год. Строители соединили берега Тамани и Керчи автомобильными пролетами, возвели у фарватера две большие опоры высотой 35 м, на которые установили судоходные арки. Морская операция по транспортировке и подъему на проектную высоту габаритных конструкций в условиях моря стала первой в практике отечественного мостостроения.

В январе на автодорожной части моста через Керченский пролив началась установка шок-трансмиттеров - устройств, дополнительно защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия. Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение. Также на одном из участков автодорожной части Крымского моста выполнили обустройство проезжей части - это передовой участок строительства на острове Тузла, где дорожники установили 1800 погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения на протяжении 450 метров будущей автодороги. Всего предстоит установить более 76 км барьерного ограждения и более 1000 мачт освещения.

Под личным контролем

Решение о строительстве моста, который бы соединил Крым с остальной территорией страны, приняли вскоре после возвращения полуострова в состав России в марте 2014 года. Ранее Путин называл строительство моста через Керченский пролив "исторической миссией", которую не удалось реализовать на протяжении всего прошлого века. По его словам, впервые сооружение моста планировали еще при Николае II в 1910 году, но Первая мировая война не позволила начать эти работы. "Наши с вами предшественники понимали значение этого мостового перехода между Крымом и Кавказом и давно стремились к реализации этого проекта. Будем надеяться, что мы выполним эту историческую миссию", - говорил президент.

Глава государства не только получает доклады о том, как идет стройка, но и несколько раз лично побывал на месте. Так, Путин осматривал будущий мост со стороны Тамани. В марте 2016 года глава государства совершил облет района возведения моста и подходов к нему на вертолете, после чего провел оперативное совещание со строителями на одном из рабочих участков на острове Тузла. Также президент и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посещали один из рабочих участков на керченской стороне.

"Это, безусловно, важнейший общенациональный проект. Мост через Керченский пролив обеспечит полноценную интеграцию Крыма в общую транспортную систему страны, создаст дополнительные возможности для экономического роста", - уверен Путин. Он говорил об этой стройке и в послании Федеральному собранию 1 марта 2018, заметив, что автомобильное движение по мосту откроется через несколько месяцев.

На большой пресс-конференции в 2016 году президенту задали вопрос о названии моста. В ответ глава государства предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос. В конце 2017 на сайте назовимост.рф завершилось онлайн-голосование за название моста в Крым. 64% проголосовавших выбрали вариант Крымский мост. Крымский мост станет официальным названием транспортного перехода через Керченский пролив и появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.