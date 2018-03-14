Могерини: "Новый шелковый путь" станет одной из важнейших мировых инфраструктур

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Осуществление проекта "Новый шелковый путь" обеспечит планете создание одной из крупнейших инфраструктурных систем. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в Страсбурге на пленарной сессии Европейского парламента.

"Центральную Азию часто воспринимают как некую весьма удаленную часть планеты. Однако в настоящее время Европа и пять стран Центральной Азии близки как никогда. Это наши соседи, и Центральная Азия в настоящее время в гораздо большей степени чем в прошлом становится перекрестком между Европой и азиатским регионом", - сказала Могерини.

"В том, что касается крупнейшей трансконтинентальной дороги, то Центральная Азия намерена стать гораздо более важным местом, чем просто некоей транзитной дорогой. Надеюсь, что этот большой инфраструктурный проект обеспечит устойчивое развитие странам этого региона, а также будет способствовать и усилению обмена между самими этими странами. "Шелковый путь" сегодня - это отнюдь не некое напоминание о прошлом. Проект "Новый шелковый путь" является одной из самых важных мировых инфраструктур", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Взаимовыгодное сотрудничество

Могерини при этом отметила, что "подобные отношения для Европы не менее важны, чем для самих стран Азии". "По мере того, как меняется мир, меняется и этот региона. Центральная Азия становится все более независимой и сильной", - сказала она.

"Центральная Азия - это партнер как для Востока, так и для Запада, а отнюдь не некая шахматная доска, на который кто-то ведет свою игру. Страны Центральной Азии в настоящее время осуществляют интенсивный поиск партнеров и направляют в этой связи ясный сигнал Европейскому союзу, стремясь углубить с ним сотрудничество во всех секторах. Они рассматривают Европу как надежного партнера, действующего без каких-то скрытных намерений", - заявила Могерини.

Она сообщила, что на саммите ЕС в октябре представит проект стратегии ЕС в отношении Центральной Азии, "который станет одновременно и "дорожной картой" в этой сфере". "Это также позволит нашим [азиатским] партнерам избежать западни финансовой задолженности и осуществлять качественные проекты. Программа должна быть принята ЕС в будущем году", - уточнила Могерини.

Идея создания транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Инициатива "Новый шелковый путь" предусматривает развитие ключевой транспортной инфраструктуры, которая обеспечила бы китайским производителям прямой доступ к рынкам на востоке. Программа включает в себя строительство портов (сухих и водных), железных дорог, особых экономических зон, а также электросетей, телекоммуникационных сетей, инфраструктуры здравоохранения и образования. Россия участвует в проекте с 2015 года.