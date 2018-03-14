Биржевые индексы в США упали на фоне новостей об увольнении Тиллерсона

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Ключевые фондовые индексы в США снизились во вторник по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже на фоне новостей об увольнении Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря страны и выдвижении на эту должность кандидатуры нынешнего главы ЦРУ Майкла Помпео.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию сессии снизился на 0,68%, достигнув отметки 25007,03 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, сократился на 0,64%, до 2765,31 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 1,02%, до 7511 пунктов.

Как отмечает агентство Reuters, эксперты связывают снижение индексов с политической неопределенностью, вызванной новостями об увольнении Тиллерсона. "Помпео известен как настоящий "ястреб" в вопросах торговли и внешней политики", - заявил агентству старший управляющий директор нью-йоркской консалтинговой фирмы Hartland & Co Джим Авад. "Теперь некому будет сдерживать Трампа и служить противовесом, - считает специалист. - Это нервирует рынок в контексте ситуации в экономике, которая находится в благоприятном состоянии".

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который ранее являлся директором ЦРУ. Выступая после этого в Госдепартаменте, Тиллерсон уточнил, что официально прекратит числиться руководителем ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять обязанности главы Госдепа первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану. Сам Тиллерсон, по его словам, будет заниматься административными вопросами, связанными с передачей дел сменщику.