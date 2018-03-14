Мировой рынок произведений искусства в 2017 вырос до $63,7 млрд

ТАСС, 14 марта. Объем мирового рынка произведений искусства в 2017 году вырос на 12% и достиг $63,7 млрд. Об этом говорится в обнародованном во вторник ежегодном докладе, составленном по заказу швейцарского банка UBS и международной ярмарки произведений искусства Art Basel.

Рост мирового арт-рынка был достигнут после двух лет падения его объема. Между тем отрасли не удалось превзойти исторический рекорд 2014 года (более $68 млрд), а также объем, достигнутый в 2007, накануне мирового финансового кризиса ($66 млрд). В 2017 году 53% продаж приходилось на долю арт-дилеров, в то время как 47% - на долю аукционных домов.

Большая доля мировых продаж (83%) приходится на три страны, которые являются крупнейшими рынками произведений искусства. На первом месте стоят США (42% стоимости сделок на глобальном рынке), Китай (21%) по итогам года вышел на второе место, оттеснив на третье Великобританию (20%).

Движущей силой в 2017 рынка стали сверхдорогие произведения искусства, такие как картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi), проданная на ноябрьском аукционе Christie's в Нью-Йорке за $450 млн. Совокупные объемы продаж произведений стоимостью в $10 млн и выше за последние десять лет увеличились на 148%, а за минувший год - на 125%. В то же время объемы продаж произведений стоимостью менее $1 млн за 10 лет сократились. Авторы доклада отмечают, что почти две трети объема мирового рынка искусства приходится на произведения 1% представленных на нем художников.

В докладе отмечается, что из 200 крупнейших коллекционеров искусства чуть более половины (101) проживают в США, в Великобритании базируются 13 из этого списка, в Швейцарии - 11, в Германии - 10, в Китае - девять, в странах Ближнего Востока - пять, в Японии - девять. В России проживают двое из 200 ведущих мировых собирателей произведений искусства. Имена входящих в список в докладе не приводятся.

Самым дорогим произведением искусства на мировом рынке в 2017 году стала картина "Спаситель мира". Полотно продавал трастовый фонд российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, покупателем был департамент культуры и туризма эмирата Абу-Даби. Не имеющая названия картина американского художника-неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския продана в мае на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $110,5 млн. Картина под названием "Шедевр" (Masterpiece) американского художника, представителя поп-арта Роя Лихтенштейна была продана в 2017 году за $165 млн .