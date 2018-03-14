СМИ: крупнейшая в США сеть магазинов игрушек готовит план ликвидации

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Компания Toys 'R' Us, владеющая крупнейшей в США сетью магазинов игрушек, готовит для подачи в суд документы с изложением плана ликвидации компании. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNBC со ссылкой на источники.

Подача документов в суд, по данным телекомпании, может произойти уже вечером в среду. Это станет первым шагом к свертыванию деятельности компании, занимавшейся продажей игрушек на протяжении более чем полувека, отметила CNBC.

В компании не отреагировали на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать сложившуюся ситуацию.

В сентябре 2017 года компания обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с разделом 11 Кодекса о банкротствах, который предусматривает реструктуризацию долга компании. По оценкам CNBC, на тот момент задолженность достигала $4,9 млрд.

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило во вторник о том, что в последние дни Toys 'R' Us без объяснений не осуществила платежи некоторым из своих поставщиков. Телекомпания CNN отметила, что если компания закроет свои магазины в США, то это станет сильным ударом по компании по производству игрушек Mattel, реализующей 14% своей продукции через магазины Toys 'R' Us. Акции Mattel во вторник к завершению операций на нью-йоркской бирже упали на 3,47% до отметки 14,47, а за последние пять дней - почти на 12%.