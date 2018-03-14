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Reuters: Белый дом готовится к массовому введению пошлин на продукцию из Китая

Экономика и бизнес
14 марта, 1:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, марта. /ТАСС

В частности, речь идет о технологическом секторе

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал поручение подготовить распоряжение о введении пошлин на ряд товаров из Китая, импорт которых в Соединенные Штаты достигает $60 млрд в год. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, речь в первую очередь идет о технологическом секторе.

Как в свою очередь сообщает американская газета Politico, по сведениям лиц, знакомых с ходом обсуждения данного вопроса, Трамп на прошлой неделе заявил членам своего кабинета и советникам, что он намерен применить пошлины против Китая и ввести ограничения на инвестиции из КНР в ответ на приписываемые Пекину случаи кражи интеллектуальной собственности. На встрече торговый представитель США Роберт Лайтхайзер представил главе государства предложения по пошлинам, которые охватывали импорт на сумму в $30 млрд.

Однако президент США в ответ призвал увеличить эту цифру, поручив подготовить необходимые проекты распоряжений в течение нескольких недель. Сейчас, по информации издания, к этой работе привлечены, помимо самого Белого дома, министерство финансов, Госдепартамент, министерство юстиции и аппарат торгпреда. "И хотя детали все еще обсуждаются, помощники говорят, что администрация рассматривает пошлины в отношении более чем 100 китайских продуктов, начиная от электроники и телекоммуникационного оборудования, и заканчивая мебелью и игрушками", - отмечает Politico. Объявление об этом может быть сделано уже на следующей неделе.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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