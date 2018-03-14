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"Известия": правительство предупредили о возможном дефиците рецептурных лекарств

Экономика и бизнес
14 марта, 4:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Законопроект, разрешающий продажу препаратов в магазинах, может привести к закрытию аптек, считают в Торгово-промышленной палате

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© AP Photo/Patrick Sison

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) ожидает возникновения дефицита рецептурных лекарственных средств в случае принятия законопроекта, разрешающего продажу препаратов в магазинах. Об этом в среду сообщает газета "Известия", которая ознакомилась с письмом ТПП председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

В ТПП считают, что продажа безрецептурных медикаментов в супермаркетах может привести "к таким драматическим <...> последствиям, как закрытие аптечных организаций". Как следствие, снизится доступность рецептурных лекарств для граждан, сказано в письме за подписью президента ТПП Сергея Катырина. В нем также указывается, что "реализация заложенных в законопроекте предложений приведет к созданию для торговых организаций исключительных условий, не соответствующих нормам добросовестной конкуренции".

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В конце августа первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в торговых сетях, сообщала газета РБК. Заместитель главы ведомства Сергей Краевой ранее сообщал журналистам, что министерство в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдения врачебного принципа "не навреди".

"Известиям" в Минздраве сообщили, что реализация инициативы может спровоцировать рост объемов контрафактной продукции на российском фармрынке, а также привести к порче лекарств, так как в продуктовых магазинах сложно обеспечить надлежащие условия хранения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявляла ТАСС, что запуск продаж лекарств в супермаркетах может привести к снижению цен на отдельные медикаменты.

По данным "Известий", в Минпромторге изучают отзывы участников рынка, полученные в ходе общественного обсуждения законопроекта, которое завершилось 17 января.

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