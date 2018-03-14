Китайская госкорпорация к концу 2019 года построит сухой док на верфи "Звезда" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Китайская госкорпорация China Communications Construction Company (СССС) к концу 2019 года построит в Приморье на судоверфи "Звезда" сухой док и три микрорайона для работников верфи, а в апреле закончит разработку технико-экономического обоснования модернизации транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации края по итогам встречи врио губернатора региона Андрея Тарасенко с главой московского филиала СССС Ма Цзиньляном.

"В ходе встречи стороны обсудили также вопрос участия СССС в строительстве судоверфи "Звезда" в Большом Камне. Осенью китайская корпорация заключила контракт на строительство здесь сухого дока и трех жилых микрорайонов. Завершить работы корпорация должна до конца 2019 года", - сообщили в администрации края.

Кроме того, компания прорабатывает свое участие в развитии международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", в состав которых в перспективе, по словам Тарасенко, могут войти мост из Владивостока на остров Елена и низководная дорога из Владивостока до Хасанского района. Зимой специалисты СССС несколько недель работали в регионе, и сейчас готовят технико-экономическое обоснование этих проектов, его разработку планируют закончить в апреле, отмечается в сообщении.

Китайские инвесторы активно участвуют в проектах на Дальнем Востоке. Так, по данным Корпорации развития Дальнего Востока, сейчас в свободном порту Владивосток и территориях опережающего развития осуществляют свои проекты 24 компании с китайскими инвестициями, общий объем инвестиций составляет $3,35 млрд. Одним из эффективных механизмов привлечения бизнеса из КНР на территории с этими экономическими режимами должен стать Центр поддержки и привлечения китайских инвестиций на Дальнем Востоке с офисами во Владивостоке и Пекине, соглашение о создании которого Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом подписали в 2017 году.

China Communications Construction Company - госкорпорация, специализирующаяся на строительстве объектов транспортной инфраструктуры. В частности, она построила самый длинный в мире морской мост Ханчжоу Бэй длиной 36 км, самые большие в мире шлюзовые ворота для порта Антверпен в Бельгии.

На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создают первую в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. т стали в год. На основе проекта запустили территорию опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включая танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.