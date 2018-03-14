Особые правовые режимы на Камчатке с начала года привлекли 2,2 млрд инвестиций

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Режимы территории опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), действующие на Камчатке, позволили только с начала 2018 года привлечь 2,2 млрд инвестиций, сообщила в среду руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.

"С начала 2018 года в особые правовые режимы - ТОР "Камчатка" и Свободный порт Владивосток, действующие на территории региона, привлечены инвесторы с проектами на сумму более 2,2 млрд рублей. На данный момент резидентами ТОР "Камчатка" и Свободный порт Владивосток в Камчатском крае являются 109 компаний. Они планируют реализовать проекты на общую сумму более 25,5 млрд рублей", - передает слова Харитоновой пресс-служба правительства края.

Харитонова также отметила, что еще 19 проектов с объемом инвестиций 11,7 млрд рублей находятся на рассмотрении Корпорации развития Дальнего Востока. Реализация данных проектов позволит дополнительно создать в крае более 1000 новых рабочих мест.

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил о том, что в Госдуму внесены законопроекты, направленные на поддержку инвесторов. Еще около 20 законопроектов в настоящее время разрабатывают в министерстве. Среди них - об упрощенном порядке выдачи десятилетних деловых и рабочих виз для инвесторов и работников предприятий в ТОР и СПВ, о предоставлении налоговых льгот инвесторам в объеме осуществленных ими инвестиций в объекты инфраструктуры для новых предприятий и другие.

Особые налоговые режимы ТОР и СПВ - специальные экономические зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими механизмами поддержки бизнеса, установленными для привлечения инвестиций.