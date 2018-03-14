Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Особые правовые режимы на Камчатке с начала года привлекли 2,2 млрд инвестиций

Экономика и бизнес
14 марта, 5:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Резиденты ТОР "Камчатка" и Свободного порта Владивосток планируют реализовать проекты на общую сумму более 25,5 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Режимы территории опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), действующие на Камчатке, позволили только с начала 2018 года привлечь 2,2 млрд инвестиций, сообщила в среду руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.

"С начала 2018 года в особые правовые режимы - ТОР "Камчатка" и Свободный порт Владивосток, действующие на территории региона, привлечены инвесторы с проектами на сумму более 2,2 млрд рублей. На данный момент резидентами ТОР "Камчатка" и Свободный порт Владивосток в Камчатском крае являются 109 компаний. Они планируют реализовать проекты на общую сумму более 25,5 млрд рублей", - передает слова Харитоновой пресс-служба правительства края.

Харитонова также отметила, что еще 19 проектов с объемом инвестиций 11,7 млрд рублей находятся на рассмотрении Корпорации развития Дальнего Востока. Реализация данных проектов позволит дополнительно создать в крае более 1000 новых рабочих мест.

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил о том, что в Госдуму внесены законопроекты, направленные на поддержку инвесторов. Еще около 20 законопроектов в настоящее время разрабатывают в министерстве. Среди них - об упрощенном порядке выдачи десятилетних деловых и рабочих виз для инвесторов и работников предприятий в ТОР и СПВ, о предоставлении налоговых льгот инвесторам в объеме осуществленных ими инвестиций в объекты инфраструктуры для новых предприятий и другие.

Особые налоговые режимы ТОР и СПВ - специальные экономические зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими механизмами поддержки бизнеса, установленными для привлечения инвестиций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Персоны
Галушка, Александр Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Стивена Хокинга
2
Умер Стивен Хокинг
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Биография Олега Табакова
5
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
6
Отношения РФ и США во время пребывания Тиллерсона на посту госсекретаря. Досье
7
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама