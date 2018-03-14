Роспотребнадзор выявил нарушения на 81% объектов легкой промышленности

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Проверки Роспотребнадзора выявили нарушения технического регламента при производстве на 81% объектов легкой промышленности в России. Об этом сообщает надзорное ведомство в среду.

"По состоянию на март 2018 года территориальными органами Роспотребнадзора проведены проверки 11,7 тыс. объектов, нарушения обязательных требований выявлены на 81% проверенных объектов", - говорится в сообщении.

Всего было проверено более 200 тыс.партий продукции легкой промышленности (одежда, белье, обувь детская, меховые изделия и так далее) на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, из них не соответствовало установленным требованиям более 81 тыс. партий.

При этом более 99% выявленных нарушений связаны с несоблюдением требований к маркировке продукции и товаросопроводительным документам: несоответствие маркировки требованиям технического регламента - 42% нарушений, отсутствие маркировки - 31% нарушений, нарушение требований к сопроводительным документам - 20%, нарушение порядка нанесения знака обращения на рынке - 6,4% нарушений. "Также зафиксированы нарушения по органолептическим (интенсивность запаха), токсикологическим (индекс токсичности, формальдегид) и биологическим показателям (гигроскопичность, воздухопроницаемость)", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, 74% всех импортных партий продукции легкой промышленности, не отвечающих обязательным требованиям, произведено в Китае.

Отмечается, что в результате проведенных проверок снято с реализации свыше 50 тыс. партий продукции легкой промышленности, наложено 5,7 тыс. административных штрафов на общую сумму более 62 миллионов рублей.