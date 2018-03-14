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Стоимость Восточного скоростного диаметра в Петербурге составит около 165 млрд рублей

Экономика и бизнес
14 марта, 7:37 UTC+3

Строительство скоростной трассы протяженностью 22,6 км планируют начать в 2019 году

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КАНН /Франция/, 14 марта. /ТАСС/. Стоимость второй частной дороги в Санкт-Петербурге - Восточного скоростного диаметра (ВСД) - составит около 165 млрд рублей, сообщил ТАСС во вторник вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Ранее власти города оценивали стоимость проекта примерно в 160 млрд рублей.

"В настоящее время занимаемся планировкой линейного объекта, решаем земельно-имущественные вопросы, выстраиваем финансовую модель. Есть понимание по протяженности - это 22 км и по стоимости - порядка 165 млрд рублей", - сказал Албин корреспонденту ТАСС на стенде Петербурга на международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах.

При этом он уточнил, что существовавшую ранее проблему обхода одного из объектов Федеральной службы исполнения наказаний удалось решить. По словам Албина, специалисты уточнили трассировку дороги с небольшим смещением от красной линии объекта, также планируют установить шумозащитных экраны.

Восточный скоростной диаметр - проект платной скоростной трассы на шесть полос протяженностью 22,6 км с мостом через Неву, строительство которого, по словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, может начаться в 2019 году. Основное назначение ВСД - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. В западной части города уже действует аналогичная трасса - Западный скоростной диаметр. По планам проект реализуют по схеме государственно-частного партнерства.

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