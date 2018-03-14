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В Кемерове обанкротилось предприятие, обеспечивающее 40% пассажирских перевозок

Экономика и бизнес
14 марта, 7:43 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 14, марта. /ТАСС

Задолженность Кемеровского пассажирского автотранспортного предприятия №1 составила 79 млн рублей

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© Донат Сорокин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 14 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие №1, обслуживающее 40% пассажирских перевозок областного центра, и ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев, передает корреспондент ТАСС с заседания суда в среду.

"Суд <…> решил признать открытое акционерное общество "Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие №1" несостоятельным [банкротом], открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев - до 14 сентября 2018 года", - сказала судья Валерия Вайцель. Заседание по отчету конкурсного управляющего назначено на 4 сентября.

Задолженность предприятия составляла 79 млн рублей, в том числе по страховым взносам и обязательному пенсионному страхованию. Ходатайство о банкротстве предприятия, где работает 400 человек, поступило от временного управляющего Антона Кожевникова. Ранее это решение приняли на собрании кредиторов перевозчика. Как пояснил суду Кожевников, анализ финансовой деятельности предприятия показал, что восстановить его платежеспособность невозможно. В реестр задолженности включили требования на общую сумму 64,4 млн рублей, еще четыре заявления рассматривает суд.

Кожевников добавил, что признаков преднамеренного банкротства на данный момент нет, но некоторые сделки "вызывают сомнения".

Нового перевозчика, как ожидается, выберут в апреле.

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