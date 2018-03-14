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Эксперты: в России и других странах СНГ быстро растет число мультимиллионеров

Экономика и бизнес
14 марта, 8:25 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

По данным доклада консалтинговой компании Knight Frank, по итогам 2017 года обладателей состояний в $5 млн и более стало в этой группе стран на 27% больше

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© Сергей Карпов/ТАСС

ЖЕНЕВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Россия и другие государства СНГ по итогам 2017 года стали лидерами по темпам роста числа мультимиллионеров. Уточняется, что обладателей состояний в $5 млн и более стало в этой группе стран на 27% больше - 42 тыс. 390 человек. Эти темпы превышают общемировые, составившие в 2017 году 9%, а также темпы в других регионах планеты, включая Северную Америку (плюс 5%). Такие данные приведены в новом ежегодном докладе о богатстве (The Wealth Report), опубликованном международной консалтинговой компанией в сфере недвижимости Knight Frank.

Как отмечают авторы исследования, тенденция к увеличению числа богатых людей в России и других странах СНГ совпала с "выходом России из рецессии" в начале прошлого года. Вместе с тем этой группе государств все еще далеко до показателей 2012 года, когда в них насчитывалось в общей сложности 66 тыс. 700 мультимиллионеров. Не будет достигнута эта планка, согласно прогнозам Knight Frank, и в ближайшие пять лет, хотя рост продолжится. Владельцев богатств в $5 млн и больше в России и СНГ будет более 53 тыс.

В 2017 году в этой группе стран выросло также число очень богатых людей. Состояния в $50 млн и больше имели 2870 человек (рост на 26%), а в $500 млн и больше - 250 человек (рост на 19%). Обеим этим группам ближайшие пять лет эксперты сулят дальнейшее численное увеличение.

Сейчас в мире насчитывается 2 млн 515 тыс. 480 мультимиллионеров. За минувший год их стало больше почти на 215 тыс., а к 2022 году вырастет еще более чем на миллион. В 2017 году более 929 тыс. из них проживали в Северной Америке. На втором месте Азия (около 687 тыс.), на третьем - Европа (более 650 тыс.). Через пять лет Северная Америка, по прогнозам, сохранит первенство: число мультимиллионеров в этом регионе превысит 1 млн 285 тыс. человек.

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