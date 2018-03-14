Губернатор Тверской области поручил повысить зарплаты чиновникам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил повысить зарплаты сотрудникам местных администраций, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Тверской области будет рассмотрена возможность повышения оплаты труда сотрудников местных администраций. Данное поручение дал губернатор Игорь Руденя правительству региона", - сообщили там.

По мнению губернатора, уровень зарплаты должен зависеть от решения ключевых социальных задач в муниципалитетах, это будет стимулировать чиновников к качественному исполнению служебных обязанностей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, на разработку новой шкалы оплаты труда уйдет месяц, конкретные цифры представят на заседании правительства Тверской области.

"Если сотрудник неэффективно работает, то и качество администрирования территории ухудшается. Все, что мы делаем сегодня - выделяем деньги на ремонт дорог, размещаем фельдшерско-акушерские пункты, боремся за развитие сельского хозяйства, стараемся навести порядок в лесопользовании - руководители муниципалитетов должны быть нам помощниками, поэтому в данной ситуации лучше посмотреть, что можно сделать для повышения эффективности их работы", - цитирует пресс-служба губернатора.

В ходе форума "Верхневолжье, устремленное в будущее", участие в котором принял председатель Госдумы Вячеслав Володин, обсудили проблемы привлечения в муниципалитеты управленцев высокого уровня.