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Google запретит рекламу криптовалют и бинарных опционов

Экономика и бизнес
14 марта, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Как отмечает Bloomberg, вводимые ограничения не окажут существенного влияния на рекламные доходы поисковика

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© AP Photo/Virginia Mayo

ТАСС, 14 марта. Управляющий поисковиком Google американский холдинг Alphabet заявил о вводе запрета на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов с июня. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, Alphabet объяснил это решение необходимостью более широких мер по борьбе с продажей новых видов финансовых продуктов с высоким уровнем риска.

В конце января социальная сеть Facebook также заявила о запрете размещать у себя рекламу криптовалют.

Как отмечает Bloomberg, вводимые ограничения не окажут существенного влияния на рекламные доходы поисковика.

Google - транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом около $90 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).

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