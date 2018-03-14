Google запретит рекламу криптовалют и бинарных опционов

ТАСС, 14 марта. Управляющий поисковиком Google американский холдинг Alphabet заявил о вводе запрета на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов с июня. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Alphabet объяснил это решение необходимостью более широких мер по борьбе с продажей новых видов финансовых продуктов с высоким уровнем риска.

В конце января социальная сеть Facebook также заявила о запрете размещать у себя рекламу криптовалют.

Как отмечает Bloomberg, вводимые ограничения не окажут существенного влияния на рекламные доходы поисковика.

Google - транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом около $90 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).