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Источник: "Зарубежнефть" первая из российских компаний подпишет два контракта с Ираном

Экономика и бизнес
14 марта, 9:50 UTC+3

Отмечается, что речь идет о месторождениях Абан и Западный Пейдар

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Зарубежнефть" первая из российских нефтяных компаний подпишет сегодня два IPC (Iranian Petroleum Contract) с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), сообщил ТАСС источник в компании.

Речь идет о месторождениях Абан и Западный Пейдар. По условиям контракта, компания будет работать на месторождениях в консорциуме с местной Dana Energy. Сроки и суммы контракта пока не уточняются.

Официально данную информацию "Зарубежнефть" не комментирует.

"Зарубежнефть" интересуется несколькими месторождениями в Иране, но Абан и Западный Пейдар были первыми, по которым компания подписала меморандумы с NIOC в конце 2016 года. Оба проекта находятся в иранской провинции Илам, приграничной с Ираком.

Ранее компания представила Ирану планы разработки еще четырех месторождений - Сепехр, Джофейр и Даркхуайн и газового Киш.

Ранее в миннефти Ирана сообщали, что готовы провести тендеры на месторождения и подписать контракты с 21 марта (новый год по иранскому календарю). В конце 2016 года шесть российских компаний подписали меморандумы с Ираном об изучении более 10 месторождений, в 2017 году многие из них представили в миннефти планы разработки этих проектов. Суть иранского тендера заключается в том, что специальный комитет отбирает из этих предложений наиболее качественные и соответствующие условиям торгов. С такими претендентами и заключаются контракты.

Разработка новой модели контракта (IPC) длилась около двух лет. Его основное отличие заключается в предоставлении инвесторам возможности владеть долей в проекте и участвовать в разделе продукции. Сроки контракта увеличены до 20-25 лет.

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