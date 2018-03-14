ЦСР предлагает отменить систему валютного контроля в России

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, предложил полностью отменить систему валютного контроля в России, а взамен углубить международный налоговый обмен и усилить контроль за отмыванием денег, полученных преступным путем. Об этом говорится в докладе ЦСР (есть в распоряжении ТАСС).

"Представляется необходимой отмена системы валютного контроля в России. Она должна сопровождаться комплексом мер, направленных на совершенствование международного налогового обмена, а также на повышение эффективности законодательства в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем", - отмечается в докладе.

Валютное регулирование

Согласно законодательству о валютном регулировании, экспортеры, в частности, должны обеспечивать получение на свои счета в российских банках выручки - в валюте или рублях - от зарубежных контрагентов в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами. Об этих сроках российские компании обязаны сообщать уполномоченным банкам. Если средства пришли с опозданием даже в один день, предусмотрен штраф в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, а если не поступили вовсе или не полностью - штраф в 75-100% от неполученной суммы.

Такие же штрафы полагаются за несвоевременный возврат авансов, уплаченных российскими импортерами за неполученные из-за рубежа товары.

В начале 2018 года Минфин России предложил смягчить валютный контроль за внешнеторговыми операциями резидентов: не штрафовать экспортеров за нарушение сроков получения выручки от нерезидентов, а импортеров - за несвоевременный возврат предоплаты за непоставленный товар, если просрочка составляет менее 30 дней. Штрафы за то, что средства вообще не поступили, предложено снизить с нынешних 75-100% от суммы неполученных или невозвращенных средств до 33-50%.

Либерализация валютного регулирования, по мнению ЦСР, должна предусматривать отмену ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Первый этап должен быть реализован к концу 2018 году, а второй - в 2019-2020 годах.

Противодействие преступным схемам

На первом этапе Минфину совместно с ЦБ РФ необходимо разработать поправки в законодательство, отменяющие требования репатриации и устанавливающие открытый режим использования зарубежных счетов. А также сформировать предложения, которые устранят запрет на валютные операции между резидентами и запретят использовать иностранную валюту в качестве платежного средства на территории РФ, что оправдано с точки зрения дедолларизации российской экономики. В то же время операции между резидентами по договорам, исполнение которых осуществляется не на территории России, должны проводиться свободно, полагают эксперты ЦСР.

Они подчеркивают, что невозвращение денежных средств по внешнеэкономическим сделкам представляет общественную опасность, свойственную преступлениям, только когда денежный перевод осуществляется при фактическом отсутствии сделки, на которую резидент ссылается при совершении валютной операции.

"Требование репатриации, которое работает против вывоза капитала, должно быть отменено при условии, что в законодательстве о противодействии отмыванию денежных средств будут установлены правила мониторинга исполнения внешнеэкономических сделок. Отмывание денежных средств в ходе внешнеэкономической деятельности происходит за счет предоставления не соответствующих действительности данных о цене, количестве и качестве импортируемых или экспортируемых товаров", - поясняется в докладе.

Минфину России в 2018 году, по мнению ЦСР, необходимо подготовить предложения, направленные на перенос норм об уведомлении и отчетности по зарубежным счетам в Налоговый кодекс для налогового контроля, как это предусмотрено в странах ОЭСР.

Налоговый обмен

На втором этапе, в 2019-2020 годах, в ЦСР считают возможным отменить требования подачи отчетности лицами, чьи счета находятся в странах, с которыми Россия обменивается информацией в соответствии с CRS MCAA (многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией).

"Требование о необходимости не только уведомления о наличии у налогового резидента России зарубежного счета, но и о предоставлении в ФНС отчета по такому счету сохраняет смысл в отношении счетов в странах, с которыми обмен информацией не осуществляется. Данное условие будет актуально до тех пор, пока с юрисдикцией, в которой расположен финансовый институт, открывший счет российскому резиденту, не будет обеспечен автоматический обмен информацией", - уточняется в докладе.

В декабре 2017 года Россия активировала автоматический обмен в рамках MCAA CRS с 73 странами (по данным на середину февраля 2018 года), по которому сможет получать от налоговых органов этих государств информацию о банковских счетах российских граждан в иностранных банках (в частности, от большинства стран ОЭСР, а также Кипра, Китая, Лихтенштейна, Саудовской Аравии, Британских Виргинских и Каймановых островов).

Российские налоговые органы смогут передавать аналогичную информацию о счетах иностранных граждан в российских банках в адрес налоговых органов 56 государств. По данным на конец января 2018 года, в этом списке отсутствуют Канада, Израиль, Панама и Бахрейн. США не участвуют в обмене по CRS MCAA, так как необходимую информацию об американских резидентах получают в соответствии с законом FATCA (о налогообложении иностранных счетов).

Некоторые страны приступят к автоматическому обмену информацией с Россией уже в 2018 году, другие планируют обмениваться с РФ информацией только с 2019 года. А ряд стран пока не указал конкретные сроки.

Как подчеркнули в ЦСР, несмотря на взятые Россией обязательства осуществить первый обмен в 2018 году, в настоящее время на законодательном уровне еще не установлены требования по использованию финансовыми институтами общего стандарта отчетности ОЭСР (CRS).

В ноябре 2017 года был принят Федеральный закон № 340-ФЗ, который предусматривает имплементацию правил международного автоматического обмена финансовой информацией. Закон устанавливает только требование отчетности, а ее форма должна быть закреплена в подзаконном акте. Форматы предоставления информации еще должны быть разработаны ФНС.

В Госдуму также был внесен проект федерального закона, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах и документацией по международным группам компаний, напоминают в ЦСР.

В большинстве стран, заявивших о намерениях осуществить обмен в 2017-2018 годах, уже принято все необходимое законодательство, устанавливающее требование формирования отчетности финансовыми институтами, а также подзаконные акты, конкретизирующие порядок формирования отчетов в соответствии с CRS ОЭСР. "Соответственно, российским властям необходимо интенсифицировать усилия по реализации международного автоматического обмена налоговой информацией, одновременно снимая требования об уведомлениях и отчетности в рамках валютного законодательства", - резюмируют эксперты ЦСР.