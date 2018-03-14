Чистый убыток Global Ports составил $53 млн в 2017 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чистый убыток Global Ports по итогам 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил $53 млн против прибыли в размере $61 млн годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 0,3%, до $330,5 млн. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 10,1%, до $201,6 млн.

На динамику EBITDA повлияло сокращение выручки и повышение курса рубля, поскольку затраты компании в основном номинированы в рублях, сообщила компания.

Снижение на 5,5% выручки от перевалки контейнеров было компенсировано ростом выручки от перевалки неконтейнерных грузов на 22,7%, говорится в сообщении.

"В 2018 году мы продолжим прилагать усилия для сохранения темпов роста контейнерооборота, в том числе используя гибкую коммерческую политику <...> В январе-феврале 2018 года темпы роста грузооборота группы превысили темпы роста российского рынка в целом", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "УК Глобал Портс" Михаила Логанова.

Global Ports Investments - оператор контейнерных терминалов в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Компания управляет пятью контейнерными терминалами - "Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" в порту Санкт-Петербург и Усть-Лужском портовом кластере, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный, а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы Multi-Link Helsinki и Multi-Link Kotka).