Власти рассчитывают приступить к посевной в Подмосковье в 2018 году в начале апреля

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассчитывает начать яровой сев в регионе в 2018 году в первой декаде апреля, если не вмешается погода. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Планируем приступить в первой декаде апреля приступить к посевной компании. <…> Рассчитываем за две-три недели основной сев провести", - сказал он.

Разин отметил, что сейчас на полях Подмосковья снежный покров сохраняет озимое зерно, поэтому власти прогнозируют порядка 3% гибели посевов. "Пересева не планируется. 3% [зерна озимого] - это небольшие потери", - сказал он.

Ранее сообщалось, что площадь под яровой сев всех культур в Подмосковье в 2018 году увеличится на 11% почти до 230 тыс. га по сравнению с 2017 годом.