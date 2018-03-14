Роструд: порядка 800 млн рублей задолженности по зарплате было погашено в январе

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Порядка 800 млн рублей задолженности по зарплате удалось погасить в январе этого года благодаря принимаемым мерам, рассказал в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России за январь текущего года выросла на 189 млн рублей или на 7,6% и на 1 февраля составила 2,676 млрд рублей. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Генпрокуратура должна незамедлительно реагировать на нарушения прав граждан в сфере трудовых и социальных отношений.

"В результате принимаемых Рострудом мер за первый месяц этого года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 800 млн рублей", - рассказал руководитель надзорного ведомства.

По его словам, самыми проблемными являются предприятия-банкроты или находящиеся в стадии банкротства. Принимаются все возможные меры реагирования, чтобы добиться восстановления прав граждан и выплаты им зарплаты, отметил Вуколов.

Тем не менее есть ряд проблемных предприятий, у которых имеется большая задолженность по заработной плате, добавил он.