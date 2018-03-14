"Газпром нефть" передала Омской области передвижную станцию эко-контроля воздуха

ОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" передала правительству Омской области передвижную лабораторию экологического контроля воздуха стоимостью 21 млн рублей. Станция будет анализировать состояние атмосферы по девяти загрязняющим вещества и в режиме онлайн передавать информацию в надзорные органы.

"Компания "Газпром нефть" приобрела передвижную экологическую лабораторию, которая будет в онлайн режиме предоставлять нам информацию о состоянии воздуха. Это очень важно для региона - существующие десять [стационарных] постов дают информацию с опозданием на сутки. Весна прошлого года (когда были выбросы одоранта бытового газа этилмеркаптана - прим. ТАСС) показала, что через сутки мы не можем уже определить, где были выбросы", - заявил на церемонии передачи ключей от лаборатории врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Он уточнил, что лаборатория будет дежурить в промышленной зоне города. "А если на прямую линию поступит обращение о загрязнении, то машина будет выезжать в нужный район, включая пригород Омска. Так как выбросы бывают в основном ранним утром или ночью, предусмотрена работа бригады в круглосуточном режиме", - рассказал врио губернатора.

"Для Омского НПЗ важным принципом является прозрачность производственной деятельности. Мы первыми в промышленном секторе ставим цифровые системы мониторинга воздуха и способствуем развитию таких систем на уровне региона. Сегодня в Омской области создается высокотехнологичная система экологического мониторинга, и мы рады, что лаборатория, которую мы передали, поможет оперативно выявлять источники загрязнений", - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

По словам Буркова, передвижная станция приступит к работе в течение месяца, когда будет окончена подготовка персонала. "Сейчас также ведется подбор оборудования, которым мы будем доукомплектовывать лабораторию. В течение двух недель мы поймем, сколько еще загрязняющих веществ она будет определять и какие дополнительные финансовые затраты лягут на плечи ОНПЗ", - подытожил врио главы Омской области.

О станции

Передвижная станция экологического контроля "Чистый воздух" проводит анализ атмосферного воздуха по 9 загрязняющим веществам в течение 20 минут и автоматически транслирует данные в надзорные ведомства. Лаборатория приспособлена для работы в суровых условиях Сибири и имеет встроенную метеостанцию с фиксацией силы и направления ветра, что особенно важно для определения источника выбросов.