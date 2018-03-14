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В Японии перезапустили третий реактор АЭС "Ои"

Экономика и бизнес
14 марта, 11:28 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, марта. /ТАСС

Ожидается, что этот энергоблок начнет вырабатывать электричество 16 марта, а подключение к сети для коммерческой эксплуатации состоится в первой половине апреля

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ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Японские специалисты в среду перезапустили третий реактор АЭС "Ои" в префектуре Фукуи на побережье Японского моря. Об этом сообщила компания-оператор станции Kansai Electric Power.

Как ожидается, этот энергоблок начнет вырабатывать электричество 16 марта, а подключение к сети для коммерческой эксплуатации состоится в первой половине апреля. Перед этим на реакторе пройдут проверки всех систем безопасности, а мощность будет повышена до максимального уровня. Сроки возобновления работы были перенесены на несколько месяцев вперед из-за вынужденной инспекции, поскольку при строительстве станций использовалась продукция японской корпорации Kobe Steel. Осенью прошлого года она оказалась в центре скандала, связанного с подделкой данных о прочности и других характеристик деталей и узлов, изготовленных из алюминия, меди и стали.

Kansai Electric Power в ближайшее время также рассчитывает начать подготовку к перезапуску четвертого реактора на этой же АЭС. Эта операция намечена на середину мая.

Третий и четвертый реакторы станции "Ои" были введены в эксплуатацию в 1991 и 1993 годах соответственно. Мощность каждого из них оставляет 1180 МВт. В прошлом году в префектуре Фукуи также были перезапущены два энергоблока на АЭС "Такахама".

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось порядка 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас вместе с "Ои" в Японии работают шесть реакторов на четырех станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

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